برعاية الرئيس الاسد.. تدشين الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني بالسويداء

جهينة نيوز:

برعاية الرئيس بشار الاسد تم اليوم تدشين الهيئة العامة لمستشفى شهبا الوطني في محافظة السويداء بتكلفة تزيد على مليار واربعمئة مليون ليرة سورية ويخدم نحو 125 الف نسمة في مدينة شهبا وقراها.

ويتكون المستشفى من ثلاثة طوابق وقبو مع سكن ملحق للاطباء بمساحة طابقية كلية تبلغ /13700/ متر مربع ويضم اقسام الاسعاف والداخلية وغسيل الكلية والجراحة العامة والعمليات والعناية المشددة والاشعة والمخبر.

شارك في التدشين وزيرا الصحة الدكتور نزار يازجى والادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ومحافظ السويداء عامر ابراهيم العشى وفعاليات رسمية وشعبية.