المخاوف الاقتصادية العالمية تخفض أسعار النفط

جهينة نيوز:

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، وتأثير ذلك على الطلب على النفط.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 59.32 دولار للبرميل وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأميركي 9 سنتات أو0.2 في المئة إلى 53.69 دولار.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عاما ونصف العام، وأقل من التوقعات، بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية.

ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي خلال ايلول يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويا.

وفيما يتعلق بالمعروض من النفط، قالت روسيا إنها أنتجت كمية من النفط في ايلول أكبر مما نص عليه اتفاق عالمي، بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز مع استعداد البلاد لفصل الشتاء، وفق ما ذكرت "رويترز".