براءة اختراع من أبل لخاتم يتحكم في هواتف آيفون

الإثنين, 21 تشرين الأول 2019 الساعة 10:46 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

براءة اختراع من أبل لخاتم يتحكم في هواتف آيفون

جهينة نيوز:

كشفت تسريبات براءة اختراع سجلتها شركة أبل الأميركية عبارة عن خاتم ذكي يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بعد.

وقدمت أبل التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكيا، ومايكروفون، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم بمجموعة من الوظائف.

وسيتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".

جدير بالذكر أن تقدم أبل ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأميركية وغيرها ولكنها لم تتحول في النهاية لمنتج.


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