غراهام يتحدث عن "حلول تاريخية" في شمال شرقي سوريا!

جهينة نيوز:

أعرب السيناتور الجمهوري لينزي غراهام المعروف بانتقاده قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من منطقة شرق سوريا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى "حلول تاريخية" للمشكلة هناك.

وقال غراهام في مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز" أمس الأحد، إن محادثة أجراها مع ترامب نهاية الأسبوع عززت تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل تاريخي يضمن أمن تركيا وأمن الأكراد واحتواء ارهابيي "داعش".

وأضاف: "يزداد تفاؤلي بأننا نستطيع التوصل إلى بعض الحلول التاريخية التي استعصت علينا لسنوات، إذا لعبنا أوراقنا على الوجه الصحيح".

وأوضح غراهام أن ترامب مستعد لاستخدام القوات الجوية الأمريكية، مشيرا إلى أن استخدام هذه القوات يمكن أن يساعد في ضمان ألا يخرج ارهابيو تنظيم "داعش" في المنطقة من مخابئهم.

وأعلنت الولايات المتحدة التي تقود في سوريا والعراق تحالفا دوليا غير شرعي ضد "داعش" بدء سحب قواتها من شمال شرقي سوريا يوم 9 تشرين الاول تزامنا مع إطلاق تركيا عملية عسكرية في هذه المنطقة ضد المسلحين الأكراد.