روحاني يوجه رسالة الى "السعودية وكيان الاحتلال": لا سبيل أمامنا سوى مقاومتهم والوقوف بوجههم

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "قادة السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين في الولايات المتحدة يسعون لفرض الضغوط على الشعب الإيراني".

وأكد روحاني في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" للأنباء أنه "في مثل هذه الظروف لا سبيل أمامنا سوى الثبات والمقاومة بوجههم".

وتابع قائلا: "كل الذين كانوا يحملون الغضب والحقد تجاه الشعب الإيراني على مدى أعوام طويلة، اجتمعوا اليوم إلى جانب بعضهم في الإدارة الأمريكية".

وكان الرئيس الإيراني أعلن في وقت سابق أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة ولكن سيتم تجاوزها، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي جاء بعد ضغوط من السعودية وإسرائيل.

وقال روحاني في كلمة خلال مراسم افتتاح الجامعات ومراكز التعليم العالي للعام الجديد الأسبوع الماضي: "القرار 2231 الوحيد الذي تم فيه التأكيد على حق إيران باستخدام التقنية النووية"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأمريكية خرجت من الاتفاق النووي بضغط من السعودية والكيان الإسرائيلي".

وتابع: "نمر بظروف اقتصادية صعبة لكننا سوف نعبرها ونحن متقدمون رغم كل الضغوط".

وأضاف روحاني بقوله: "لقد وقفنا أمامهم لحماية برنامجنا من التقنية النووية وربحنا 3 قضايا رفعناها ضد أمريكا في محكمة لاهاي. تقدمنا في العديد من المجالات رغم كل الضغوط ومنها الدفاعات الجوية".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.