الإمارات تشكل "غرفة عمليات" لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان

الإثنين, 21 تشرين الأول 2019 الساعة 10:33 | سياسة, عربي

الإمارات تشكل

جهينة نيوز:

نوهت السفارة الإماراتية في بيروت بأنه ومنذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، ويديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.

وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت بأن الجهود ما تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية حذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.


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