اقامة الحفلات والبرامج الفنية في المطاعم لن تتم إلا بالموافقة المسبقة!

جهينة نيوز:

انتشرت في الفترة الأخيرة وضمن المنشآت السياحية في السويداء ظاهرة إقامة البرامج الفنية بترخيص أو من دون ترخيص ما دفع مديرية السياحة بالسويداء إلى توجيه إنذار إلى أصحاب المنشآت السياحية المرخصة للالتزام بالآلية الصادرة عن وزارة السياحة والمتضمنة ضرورة الحصول على موافقة إقامة برامج فنية للمنشآت المؤهلة والمرخصة سياحياً من وزارة السياحة والجهات التابعة لها ومن المحافظة المعنية.

وأكد مدير فرع السياحة في السويداء يعرب العربيد عدم منح أي منشأة غير مرخصة أو حاصلة على تأهيل سياحي أي موافقة لإقامة برامج فنية بشكل قطعي ومساءلتها من قبل الجهات المختصة وفرض العقوبة والغرامة المالية التي تقرها الأنظمة والقوانين المعمول بها من قبل المديرية بالنسبة للمنشآت المرخصة و لدى مجالس المدن والبلدات والوحدات الإدارية للمنشآت غير المرخصة.

وأشار العربيد إلى أن المديرية رصدت تلك المخالفات من خلال جولات الرقابة المشتركة والضابطة العدلية الدورية التابعة للمديرية اذ تبين قيام الكثير من أصحاب المنشآت السياحية المرخصة والمؤهلة وبعض المنشآت الأخرى غير المرخصة بالإعداد والإعلان عن إقامة البرامج والحفلات الفنية من خلال اللوحات الإعلانية الطرقية وعبر الإذاعات المحلية الخاصة والعامة ومحطات التلفزة بالإضافة إلى شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة وذلك دون الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

وأكد أنه سيتم تنظيم ضبوط بحق المنشآت السياحية المرخصة التي لا تحصل على الموافقات المطلوبة تحت طائلة إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن قيام المنشآت غير المرخصة أو المؤهلة سياحياً بمختلف مسمياتها والتي لديها ترخيص إداري فقط /مقاه- كافيتريات- صالات أفراح/ بإقامة برامج وحفلات فنية يعتبر مخالفة صريحة من قبل أصحاب هذه المنشآت للتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة، منوهاً بأنه لا يحق لها إقامة مثل هذه البرامج الفنية أو الحفلات تحت أي ظرف كان، داعياً جميع أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية المرخصة والمؤهلة سياحياً بشكل أصولي لمراجعة مديرية السياحة والتقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على موافقة برنامج فني ليصار إلى إجراء الكشف اللازم ومخاطبة الجهات المعنية في المحافظة للحصول على الموافقة المطلوبة، ومؤكداً بالوقت نفسه بأن جميع البرامج ستتابع من قبل اللجان الرقابية المختصة.