أنصار الله تستعيد السيطرة على قرى ومناطق في صعدة

جهينة نيوز:

سيطرت جماعة "أنصار الله" الحوثيين مساء امس الأحد على مناطق ومواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا عملية واسعة من 4 محاور على مواقع للواءي العروبة والعاصفة والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في جبهة الملاحيظ التابعة إدارياً لمديرية الظاهر والممتدة إلى مديرية حيدان جنوب غربي صعدة، وإلى الأراضي السعودية.

وأضاف أن "أنصار الله" تمكنت خلال العملية الواسعة من استعادة غالبية جبهة الملاحيظ بما فيها سوق ومدينة الملاحيظ مركز مديرية الظاهر، ومناطق الصبة ومفرق ذويب والصافية والمتجرف والحريقة ومجدعة والبتول وسلسلة جبال الشبكة وجبال الحطيمي والمطلة وتبة القمامة وأجزاء من وادي ظهر الحمار.

وأشار إلى توغل مقاتلي "أنصار الله" باتجاه قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، بعد انسحاب الجيش اليمني مسافة 10 كيلو مترات باتجاه القطاع بعد تصاعد هجوم "أنصار الله" على قواته.

وكان الجيش اليمني أعلن في 31 آب العام الماضي، استكمال السيطرة على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، باسناد من قوات التحالف العربي، اثر معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله.