ميلان يتعادل مع ليتشي في الدوري الإيطالي

جهينة نيوز:

تعادل نادي ميلان الإيطالي مع نظيره ليتشي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو ضمن الجولة 8 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعد تلك المباراة الأولى للمدرب ستيفانو بيولي كمدرب لميلان، خلفا لماركو جيامباولو الذي أقيل في وقت سابق هذا الشهر.

وسجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الافتتاحي لميلان خلال الشوط الأول الرائع من جانب أصحاب الأرض لكن ليتشي عادل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق خوما بابكر.

وأعاد البديل كشيشتوف بيونتك التقدم لميلان مع تبقي تسع دقائق على النهاية لكن تسديدة كالديروني الصاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 92 منحت الفريق الزائر التعادل.

وأصبح رصيد ميلان 10 نقاط يحتل بها المرتبة الـ12 مؤقتا، أما ليتشي فأوقف مسلسل الهزائم في الجولتين الماضيتين، ليقتنص نقطة ثمينة جعلت رصيده 7 نقاط في المركز الـ15.

وبهذا يواصل "الروسونيري" مسلسل نتائجه السلبية على ملعبه للمباراة الثالثة على التوالي، بخسارتين (أمام إنتر ميلان وفيورنتينا)، ثم تعادل اليوم.