أبراج الاثنين 21 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢١/ ١٠: لطيف متوازن شعبي، لبق صاحب قلب طيب، دافئ لاطفاله، قوي الملاحظة، جدي بداخله حنان عظيم، التوسع مفتاح شخصيته، حازم الراي في الكلمة والعمل

الحمل: معروف عنك انك تفضل البقاء في الببت، تتميز بايمانك القوي، اليوم مثل الامس متعب قليلا وتزداد الواجبات العائلية وحدة التوتر، بانتقال القمر للاسد تطمئن خواطرك وتفرح لمصالحة، زوال هم عنك، فرص مالية ومعنوية، الطموحات كبيرة وترغب باتخاذ خطوات جريئة تحمل الفترة نجاح باهر

الثور: نهارك محظوظ حتى تنجز هدف مهم ورائع وتنجح بخطواتك، سفرة قصيرة او تنقل قصير حتى تعالج امورك بسرعة، فترة جيدة لكن مساء تبدأ بلقاء اجتماغي او عائلي، تقرر مصير شخصي بعيدا عن التوتر، عدة لقاءات واتصالات مع اخ او جيران ببحر النهار، مساء حاذر من تراجع معنوي، لا تجازف بانتظارك تأخير على صعيد عائلي

الجوزاء: يحمل لك نهارك امل جديد وفرص مالية، حاول ان تكرس نهاررك حتى تحصل على مكسب مالي، لا تتسرع بتوظيف اموالك، مساء تفكر بطريقة جديدة، تصادف فرحة وتشارك فيها، تنطلق برحلة وتحكي بوضوح وثقة وبامكانك ان تقوم بزيارات مشتركة، تضطر لنقديم مساعدة او تضطر لتلطيف الاجواء لتفادي الازمات، نسبة الحظوظ عالية

السرطان: القمر ببرجك حتى ساعات بعد الظهر، تفرح بوضوح الرؤيا، تسمع اخبار عن تساؤل لديك، بانتقال القمر للاسد تعيد ترتيب حساباتك المالية وتعزيزها، بامكانك البحث عن مصدر ما اضافي او تحصل على فرصتك المالية مساء

الاسد: وتيوتك هادئة تراجع معنوي بالفترة الممتدة بفترة فارغة تخفي عدو او مؤامرة عليك، تجنب المشاكل وراعي اعمالك وسيرها بعين الاعتبار والتأخير بالمواعيد، بانتقال القمر لبرجك تنطلق من جديد بطاقة وعافية، تفرح للانطلاق بورشة جديدة، المسألة العالقة تتقدم فيها مساء

العذراء: تتفاعل مع محيطك بشكل ايجابي وتسمع كلاما جميلا، يطمئن بالك لوقوف الاصدقاء لجانبك وتسمع اخبار جميلة وتلتقي بالاصدقاء، فترة المساء تتغير لان الاصدقاء لجانبك لكن القمر للاسد تتجنب اي تأخير، ولا تتسرع باعطاء الرأي او الموافقة على شيء، فترة مسائية فارغة تخفي عرقلة وتأجيل ومخاوف

الميزان: نهارك يحمل لك تركيز على العمل، حاول الا تشوه صورتك، باختصار يحمل تقلبات وضغوطات لكن من ساعات المساء تكون الاضواء على حياتك وعلقاتك، وتدغى لسهرة، وقد تشارك حدث والاصدقاء يدعمون خطواتك، بامكانك طلب امنية ومساعدة من الاصدقاء، تنتعش الراوابط من جديد، متانة وثقة مساء

القوس: بين اليوم والأمس تتعاطى بأمور مالية مشتركة او تناقش بعض التعديلات، حاول ان تستشير ولا تقبل بأشياء لا ترضي طموحاتك، تعزز الحوارات ، تتعرض للمساءلات او تضطر لتقديم تبرير، مساء شخص يعترف بكفاءتك

الجدي: يتوجب عليك الانتباه لأقل التفاصيل لان نهارك سيحمل عرقلة او تأجيل لتجنب اي توقيع او مواعيد مهمة، بانتقال القمر للاسد تنفرج الامور بشكل واضح، فترة جيدة وقد تنطلق بفترة اطثر انفتاحا على محيطك فيها مصالحة، لا تنسى ان الاقتراب اجمل من الوصول

الدلو: تشعر بالملل وتراوح اعمالك مكانها، يجب الا تقصر وخفف منه، تلتقط انفاسك وتريح اعصابك، اترك باب المساعدة مفتوحا لا بد ان تفرغ وتكاون الى جانب الاحبة، بانتقال القمر للاسد تفكر بشراكة مع طرف اخر، لا تنفعل وتوجه كلاما تندم عليه فيما بعد، تعزيز شراكة

الحوت: مطمئن نسبيا تحصل على فرصة جيدة نسبيا لاستعادة موقعك، بامكانك تعيش لحظات جيدة وتلم الشمل وتفاوص، بانتقال القمر للاسد، يتراكم لديك العمل، تتجنب الارهاق وقد تشكو من وعكة صحية، انتبه ودقق في التفاصيل، بامكانك ان تصحو باكر في اليوم الثاني وتطلب مساعدة، لا تنسى ان القمر ببرج الاسد يجعلك تعمل اكثر من مرة او تاخد العمل للبيت، او تكون متيقظ وتحدد اهدافك