مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في جورجيا

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الأمريكي أن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا، عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون بالقاعدة التي توجد في جنوب شرق جورجيا على "تويتر" إن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي التي تستخدمها قوات المشاة.

وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى "وين" العسكري.

ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم أي تفاصيل ومعلومات أخرى حولها.