ميليشيا قسد تعلن انها سلمت رأس العين لتركيا رسمياً

جهينة نيوز:

أعلنت ميليشيا قسد الموالية للاحتلال الامريكي، اليوم الأحد، عن استكمال عملية انسحاب مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، تطبيقا للاتفاق المبرم بينها وأنقرة بوساطة امريكية حسب تعبيرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم ميليشيا قسد كينو كبرئيل: "في إطار اتفاق الوقف المؤقت للعمليات العسكرية مع الجانب التركي وبواسطة أمريكية، تم اليوم إخلاء مدينة رأس العين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل. حيث لم يعد لدينا أي مقاتلين داخل المدينة".

و كان ميليشيا قسد قد اخلت المدينة من السكان قبل تسليمها مفروشة للاحتلال التركي الذي لم يلتزم بوقف اطلاق النار الذي اعلنه و استمر بقصف الاحياء الى ان تم تهجير اهالي المدينة.