ترامب عن سرقة البترول السوري: قمنا بتأمين النفط وسنعيد الجنود إلى أرض الوطن

الأحد, 20 تشرين الأول 2019 الساعة 18:55 | سياسة, عالمي

ترامب عن سرقة البترول السوري: قمنا بتأمين النفط وسنعيد الجنود إلى أرض الوطن

جهينة نيوز:

كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم تأمينه" دون أن يكشف عن مغزة عبارة تأمين النفط مع الاخذ بعين الاعتبار ان قوات الاحتلال الامريكي تشرف على سرقة النفط السوري مع عملائها من ميليشيا قسد

وأضاف ترامب أن جنود بلاده "سيعودون إلى أرض الوطن".

ونقل الرئيس الأمريكي في تغريدته تصريحات لوزير دفاعه، مارك إسبر، أكد فيها الأخير أن "وقف إطلاق النار يجري بصورة جيدة جدا، هناك بعض المناوشات التي انتهت بسرعة، وتتم إعادة إعمار مناطق جديدة مع الأكراد".


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