الكرملين: العملية التي تشنها تركيا في سوريا ربما تلحق ضررا بالتسوية السياسية

جهينة نيوز:

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف اليوم الأحد إن تطور الأحداث شمال شرقي سوريا قد يضر بعملية التسوية السياسية في هذا البلد.

وأشار بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" لقناة "روسيا-1"، إلى أن التطورات الأخيرة شمال شرقي سوريا تثير قلقا شديدا لدى الكرملين، وأن هذه الأحداث "قد تضر بالتسوية السياسية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سابقا أنه يخطط للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 22 تشرين الاول الجاري، في مدينة سوتشي الروسية ليبحث معه إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا على حدودها مع تركيا.

وفي 9 تشرين الاول بدأت تركيا عملية عسكرية شمال سوريا، لطرد المقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية. ووصفت دمشق العملية التركيا بـ "العدوان"، كما واجه تحرك أنقرة استنكارا دوليا واسعا.