شرطة‭ ‬هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع والمحتجون يرشقونها بالقنابل الحارقة

جهينة نيوز:

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع صوب محتجين رشقوها بالقنابل الحارقة اليوم الأحد مع خروج الآلاف في مسيرة غير قانونية بمنطقة كولون تختبر قوة الحركة المطالبة بالديمقراطية بعد أربعة أشهر من الاضطرابات.

وحسب رويترز أطلقت القوات داخل مركز شرطة تسيم شا تسوي وابلا من الغاز المسيل للدموع ودعت المحتجين من خلال مكبر للصوت للانصراف.

ورشق محتجون متشحون بالسواد البوابة الحديدية لمركز الشرطة بالقنابل الحارقة وألقوا ببعضها في الداخل.

وعاث محتجون آخرون فسادا في محلات ومحطات مترو على خط سير الاحتجاج وأشعلوا حرائق.

وتشهد هونغ كونغ منذ شهور احتجاجات حاشدة يشوبها العنف في بعض الأحيان بسبب مخاوف من مساعي الصين لإحكام قبضتها على المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ أن سلمت بريطانيا هونغ كونغ لبكين عام 1997.