نتفليكس تعرض وثائقيا عن إعصار ماريا ويسبب موجة غضب

جهينة نيوز:

يواجه فيلم نتفليكس الوثائقي بعنوان "After Maria"، انتقادات واسعة خصوصاً من قبل الآلاف من مواطني بورتريكو، الذين دشنوا عريضة الكترونية تطالب بوقف عرض الفيلم الذي يقدم مأساة إعصار ماريا التي حدثت عام 2017، على نحو مسيء.

لجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأسيس عريضة على موقع "change.com"، تحت عنوان "دعونا نصل إلى 100 ألف توقيع"، سعياً للحصول على رد رسمي من نتفليكس فيما بتعلق بمطالبهم بحذف الوثائقي من منصتها.

وبحسب ما أشارت صاحبة العريضة التي جمعت حتى الآن 48 ألف توقيع، يقدم الوثائقي الشعب البورتريكي بشكل ساخر ومهين، بوصفهم فقراء وغير مسؤلين، وفقاً لما ذكرته الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الفيلم.

في المقابل، لم يحظ الوثائقي بردود فعل إيجابية على الصعيدين الجماهيري والنقدي وذلك بعد حصوله على تقييمات ضعيفة على مواقع التقييمات والمراجعات النقدية الشهيرة مثل موقع الطماطم الفاسدة وموقع IMDB.