لماذا حذفت رجاء الجداوي تعليقها على صور عمرو دياب ودينا الشربيني؟

الأحد, 20 تشرين الأول 2019 الساعة 15:30 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

لماذا حذفت رجاء الجداوي تعليقها على صور عمرو دياب ودينا الشربيني؟

جهينة نيوز:

شاركت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، صوراً لها برفقة الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني.

وعلقت الجداوي على الصور قائلة: "ميرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتكم الجميلة، بحبكم أوي يا ولاد، ربنا يسعدكم ويحفظكم".

يبدو أن تعليق رجاء كان دليلاً على استضافتها في منزل عمرو ودينا، وبعد ساعات من نشره حذفت تعليقها بينما أبقت على الصور.

يذكر أن دياب والشربيني لم يحسما حتى الآن موقفهما حيث أنهما لم يؤكدا أو ينفيا أخبار زواجهما أو صداقتهما، بينما أكد بعض المقربين منهما زواجهما في حين أن آخرين شككوا في ذلك..


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