إليسا تواكب الاحتجاجات وتدعو اللبنانين لمزيد من التظاهر ضد الحكومة

الأحد, 20 تشرين الأول 2019 الساعة 15:07 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

إليسا تواكب الاحتجاجات وتدعو اللبنانين لمزيد من التظاهر ضد الحكومة

جهينة نيوز:

أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بانتفاضة الشعب اللبناني ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني يكبر يوما عن يوم في قلبها.

وكتبت إليسا تغريدة على تويتر قالت فيها: “يوم عن يوم بيكبر قلبي بهالشعب العظيم كنت خايفة يكون يئس بس عم ينتفض لحريتو وكرامتو ولقمة عيشو. اليوم كمان عبّو الساحات لأنو بعدن نايمين أو عاملين حالن مش سامعين”.

يذكر أن الفنانة إليسا تواكب الاحتجاجات التي انطلقت على نطاق واسع في لبنان، الخميس الماضي، بسبب خلفية قرارات اقتصادية تقضي بفرض ضرائب جديدة، وطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة اللبنانية.


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