ميليشيا قسد المنحلة: سننسحب من الحدود وخطة لاستكمال إجلاء المدنيين من رأس العين اليوم

جهينة نيوز:

أكد قيادي بارز في ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" المنحلة أن قواتها ستنسحب من المنطقة الحدودية مع تركيا، بموجب الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.

وأعلن ريدور خليل لوكالة "أسوشيتد برس" أمس السبت أن "قوات سوريا الديمقراطية"ستسحب مسلحيها من المنطقة الحدودية بطول 120 كلم الممتدة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض وبعمق 30 كلم إلى داخل الأراضي السورية.

ولفت المسؤول إلى أن الانسحاب سيبدأ عقب سماح تركيا لـ"قسد" بإجلاء مسلحيها والمدنيين من مدينة رأس العين المحاصرة، مؤكدا أن الإجلاء الجزئي من المدينة قد جرى أمس السبت، بعد إرجائه مرارا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، وثمة خطة لإكمال عملية الإجلاء اليوم الأحد إن لم يحدث هناك تأجيل جديد.

وتعد هذه المرة الأولى التي أعلنت فيها ميليشيا قسد المنحلة عن سحب قواتها من الحدود، بموجب الاتفاق الأمريكي التركي الذي يقضي بوقف القتال بين طرفي النزاع لمدة خمسة أيام بغية السماح لـ"قسد" بالانسحاب من الحدود، وذلك دون تحديد منطقة الخروج.

واتهم القائد العام لميليشيا "قسد" مظلوم كوباني أمس تركيا بمنع إجلاء المقاتلين الأكراد من عين العرب المحاصرة.