لليوم الرابع على التوالي.. المتظاهرون في لبنان يواصلون احتجاجاتهم

الأحد, 20 تشرين الأول 2019 الساعة 13:37 | سياسة, عربي

لليوم الرابع على التوالي.. المتظاهرون في لبنان يواصلون احتجاجاتهم

جهينة نيوز:

تواصلت المظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات فى كل المناطق اللبنانية لليوم الرابع على التوالى ونصب المتظاهرون خيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وساحة النور في طرابلس.

وذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني أن العديد من الطرقات قطعت في المتن الشمالي وجونية و طرابلس وصيدا والنبطية والبقاع ومناطق اخرى.

الى ذلك اعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان اليوم أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد على أمل أن تستتب الاوضاع العامة سريعا وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم ومن أجل ازالة اثار الاضرار التي أصابت

بعض المراكز والفروع المصرفية


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