اطلاق موقع خاص بأخطر مجرمات أوروبا!

جهينة نيوز:

تحت شعار "الجريمة ليس لها جنس محدد"، أطلقت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" (الشرطة الأوروبية الدولية)، موقعا خاصا بأخطر المجرمات المطلوبات في أوروبا.

ويعرض الموقع الإلكتروني 21 مشتبها بها، بينهن 18 مجرمة مطلوب القبض عليهن، بحسب موقع "Independent".

وقالت "يوروبول" في بيان بعد إطلاق الحملة إن النساء الهاربات من العدالة يثبتن أن النساء قادرات على ارتكاب الجرائم البشعة مثلهن مثل الرجال.

ومن بين المتهمات هيلدي فان آكر، البالغة من العمر 56 عاما، والمتهمة بقتل رجل أعمال بريطاني في بلجيكا، قبل أكثر من 23 عاما.

كذلك التشيكية أيفيتا تانكوسوفا، البالغة من العمر 52 عاما، والمتهمة بحبس وتعذيب طفلة صغيرة، أجبرت لاحقا على ممارسة الدعارة في بريطانيا. اضافة النيجيرية جيسيكا إيسوهي، التي عملت في تجارة البشر، واستدرجت النساء الإفريقيات للعمل في فرنسا مقابل حصولها على مبالغ مالية، قبل أن تقوم بإجبارهن على سداد المبالغ عبر العمل في الدعارة لحسابها.

وأيضا إيلديكو دوداس، المحكومة بالسجن 6 سنوات، بسبب تجارة المخدرات في الملاهي الليلية، وإجبار أطفالها على ممارسة التجارة بالمخدرات معها.