كارمن لبّس من ساحة الاعتصام: "يأسانة بس نزلت"

جهينة نيوز:

يشهد ميدان الاعتصام يومياً زيارات مستمرة لفنانين لبنانيين، وعلى رأسهم الممثلة كارمن_لبّس، وهي أول من نادى بتحرّك "فنانون من أجل التغيير"، وقد بات الاعتصام برنامجاً يومياً بالنسبة لها.

وتحدّثت لبّس من أمام تمثال الشهداء لوسائل اعلامية، مندّدة بما حصل من ضرب المتظاهرين وقمعهم، قائلةً: "الأحزاب ما عملتلنا شي، لم تقدّم لنا شيئاً منذ العام 1975، الطائفية خربتنا والمذهبية خربتنا، لنكن يداً واحدة حتى يقف بلدنا على رجليه من جديد"، معربة عن فرحتها برفع العلم اللبناني وحده في الساحات، بعيداً من الأعلام الحزبية، ونظرت إلى تمثال الشهداء، وقالت: "هؤلاء الشهداء سقطوا من أجل لبنان، ونحن اليوم مستعدون لنسقط من أجله".

وكشفت لبّس عن قلقها إزاء الأوضاع المعيشية التي يمرّ فيها لبنان، وتأثرت بشدة أثناء وجودها في ساحة الشهداء بين المحتجّين، وقالت باكيةً: "أبكي على البلد، راح عمرنا وأنا اتدمّرت... "، وأضافت: "وعيت والبلد خربان، وأنا يأسانة بس نزلت ورح ضل إنزل"، وأكّدت أنها لم تترك لبنان يوماً على رغم الأزمات التي شهدها، ملقيةً لومها على الشعب: "ألوم الشعب، فنحن أوصلنا لبنان إلى ما وصل إليه، سنين تبعنا الزعماء والأحزاب والطوائف، ومنذ سنتين كنا في الساحة، ورجعوا هني ذاتن عالحُكم...".