إغلاق 24 منشأة تجارية في حماة لارتكابها أعمال غش

جهينة نيوز:

بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال الشهر الماضي في محافظة حماة 387 ضبطاً, في حين بلغ مجموع العينات 123 منها 11 عينة مخالفة للمواصفات، بينما تم إغلاق 24 منشاة تجارية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا أكد لصحيفة الثورة أن عدد الضبوط التي تم المصالحة عليها الشهر الماضي 31 ضبطاً، وتنوعت الضبوط الأخرى بين ضبوط فواتير وامتناع عن البيع وبدل خدمات وغش وتدليس وضبوط أفران ومحروقات والاتجار بالدقيق والخبز التمويني والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، بينما بلغت كمية الدقيق التمويني المصادرة 173 طناً.

وعن أبرز المخالفات الجسمية المنظمة في الشهر الماضي أوضح كوسا شملت المخالفات الجسيمة نقصاً بعداد مضخة البنزين وحيازة نقانق دجاج منتهية الصلاحية وتصرف بكمية 45 أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة وغش الكركم المطحون بإضافة الرز المطحون وحيازة مواد منتهية الصلاحية ونقص بمكيال المازوت وحيازة واستخدام نواتج غربلة اليانسون في صناعة الزعتر ونقع الفروج المنظف بالماء لزيادة وزنه وتركيب مضخة مازوت في المحطة لا تحمل ختم رصاصي واستخدام الدقيق التمويني في صناعة الكورنية والمتاجرة بالدقيق التمويني والغاز المنزلي وحيازة وعرض راحة مصابة بالحشرات وبيع وتعبئة ربطات خبز ناقص الوزن ونقص في مكيال البنزين وذبح ذكر العواس وإناثه خارج المسلخ وإنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع وحيازة دقيق تمويني ضمن المخبز (صناعة الكعك) والتعامل باللحم المذبوح خارج المسلخ واستخدام الطحين الإغاثي في صناعة الحلويات وبيع مازوت بطريقة غير مشروعة واستخدام أصبغة ملونة ومواد تحتوي عيدان في صناعة الزعتر وفرم لحم وحيازة دقيق تموني وخميرة تموينية ودقيق أبيض مصاب بالحشرات وفرم لحم الفروج بشكل مسبق.