لافروف: على روسيا وأمريكا استعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على روسيا والولايات المتحدة استعادة عمل البعثات الدبلوماسية بشكل طبيعي. وذلك نقلا عن سبوتنيك.

وتأزمت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد إغلاق الولايات المتحدة "القنصلية العامة الروسية" في سان فرانسيسكو وسياتل في أيلول عام 2017 وآذار 2018 بناء على طلب الحكومة الأميركية، ردا على القرار الروسي بتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، كما حجزت واشنطن بيتين صيفيين تعود ملكيتهما إلى البعثة الدبلوماسية الروسية، أحدهما في واشنطن، والثاني في نيويورك، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن وطردت 35 دبلوماسيا روسيا تحت ذريعة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وتعتقد الإدارة الأميركية أن هذه المباني لم تعد تحظى بالحصانة الدبلوماسية، بالرغم من أنها حتى الآن تعتبر ملكية روسية