محمد رمضان يتسبب بإلغاء رخصة الطيران لطيار واستقالة مدير شركة طيران خاصة

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية قراراً بإلغاء رخصة الطيّار الذي سمح للفنان المصري بقيادة الطيارة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أي أعمال تخصّ الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، بعدما أكدت مخالفته قواعد السلامة الجوية، بواقعة قيادة الفنان محمد رمضان لطائرة مدنية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي اتخاذها اجراءات رادعة حيال المعلومات التي أكدتها التحقيقات بشأن الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر محمد رمضان، وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، بعد أن أثبتت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري

وقرّرت الوزارة إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، إضافة إلى سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، مؤكدةً أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس على الالتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية، ولا مجال للتهاون مطلقاً مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

كما تقدم الطيّار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الخاصة، المتورطة في الواقعة، باستقالته إلى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الذي وافق على قبولها.

وكان محمد رمضان، قد أثار حالة من الجدل، بعدما نشر مقطع فيديو في أثناء رحلته إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك في حسابه بموقع الصور "إنستغرام"، ظهر خلاله وهو يقود الطائرة للمرة الأولى، قائلاً: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق طيارة، ثقة في الله نجاح".

الفيديو أثار انتقادات كثيرة خصوصاً أنه يُعرّض حياة الركاب الموجودين على متن الطائرة للخطر، حيث ذهب إلى غرفة القيادة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".

كما وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى وزير الطيران المدني، بشأن الفيديو والاستهتار بحياة الركاب، والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة، وأن ما حدث من جانب طاقم الطائرة ما هو إلا جريمة دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة صارخة للأعراف الدولية كافة، بشأن أمن وسلامة المسافرين.