المغرب يتغلب على الجزائر بثلاثية نظيفة ويتأهل إلى "الشان"

الأحد, 20 تشرين الأول 2019 الساعة 11:39 | رياضة, كرة القدم

المغرب يتغلب على الجزائر بثلاثية نظيفة ويتأهل إلى

جهينة نيوز:

تأهل المنتخب المحلي المغربي لكرة القدم لبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، بتغلبه أمس السبت، على ضيفه الجزائري بثلاثية نظيفة، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات "الشان".

وحسم المنتخب المغربي المباراة في شوطها الأول، عندما سجل أهدافه الثلاثة عبر بدر بانون من ركلة جزاء، وحميد أحداد، ومحمد النهيري، في الدقائق 27، و31، و41.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين في الجزائر، انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل "أسود الأطلس" بذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-0)، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين "الشان"، المقررة في إثيوبيا مطلع العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي أقيمت على أرضه مطلع العام الماضي.


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