مايا دياب تعلق على احتجاجات لبنان من فوق سيارتها!

جهينة نيوز:

علقت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، على الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت لبنان، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وظهرت مايا دياب، وهي ترقص فوق سيارتها، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي دخلت، الأحد، يومها الرابع.

ونشرت دياب مقطعا مصورا لها خلال مشاركتها في التظاهرات، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله وهي تقف فوق سيارتها قبل أن تبدأ بالرقص، وهي ممسكة بالعلم اللبناني.

وقالت دياب: لبنان ثورة.

ويشهد لبنان، منذ مساء الجمعة الماضية، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.