جنبلاط: لم أطلب من وزراء الحزب الاستقالة.. ولن اسافر إلى الخارج

جهينة نيوز:

أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني النائب السابق وليد جنبلاط أنه لم يطلب من وزراء الحزب الاستقالة من الحكومة اللبنانية، خلافا للأخبار المتناقلة.

وأوضح وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي ما يتردد من أنباء عن نيته السفر إلى أي مكان.

ونشر جنبلاط تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، قال فيها:

لم أطلب من وزراء الحزب الاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد أي سفر إلى أي مكان.

ودعا جنبلاط الجمعة أنصاره بالابتعاد عن أي فئوية حزبية ورفع العلم اللبناني حصرًا، مطالبًا أنصاره إلى "التحرك السلمي" ضد العهد (رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه) في لبنان.

يشار إلى أن هناك وزيرين للحزب التقدمي الاشتراكي داخل الحكومة اللبنانية، وهما أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم، ووائل أبو فاعور وزير الصناعة.

وفي سياق متصل، أعلن سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، مساء أمس السبت، استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية.

ويشهد لبنان، منذ يومين، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.