عام على افتتاحه.. حركة نشطة للسيارات والشاحنات من معبر نصيب الحدودي.. أكثر من ١٫٥ مليون قادم ومغادر!

جهينة نيوز:

بعد عام كامل على إعادة افتتاح معبر نصيب - جابر الحدودي بين سورية والأردن عاد ليشهد حركة عمل دؤوبة وحركة نشطة بالقادمين والمغادرين والسيارات العامة والخاصة والشاحنات والبرادات المحملة بالبضائع والخضراوات والبولمانات السياحية بشكل يومي.

واشار العقيد مازن غندور رئيس مركز الهجرة والجوازات بمعبر نصيب الحدودي إلى الحركة اليومية النشطة التي يشهدها المعبر سواء بحركة القدوم والمغادرة للمواطنين أم بحركة الآليات والشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة والخارجة عبر المعبر والتي تشهد ازدياداً بإعدادها يوماً بعد يوم والعمل قائم على مدار الساعة لتقديم الأفضل من تسهيلات وخدمات مختلفة سواء أكان للقادمين أم المغادرين، ليصل عدد المواطنين القادمين ومن كافة الجنسيات وبعد مرور عام كامل على افتتاح المعبر منتصف شهر تشرين الأول الماضي بلغ /٦٧٢٦٤٨/ قادماً، بينما بلغ عدد المغادرين عن طريق المعبر والنفس الفترة /٥٩٦٩٦٤/ مغادراً ومن كافة الجنسيات، بينما مجموع المواطنين السوريين القادمين لوطنهم من معبر نصيب الحدودي /٢٨٠١٣٣/ مواطناً، بينما بلغ مجموع المواطنين السوريين المغادرين عن طريق معبر نصيب الحدودي /٢١٠٣٠٨/ مواطناً، بينما بلغ مجموع السوريين المهجرين والقادمين بموجب تذاكر مرور يتم الحصول عليها من السفارة السورية بالأردن والذين دخلوا عن طريق معبر نصيب الحدودي وصل لأكثر من /٢٩١٤٨/ مواطناً يتم تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لهم من وسائل النقل وسيارات شاحنة لنقل أمتعتهم وفرق صحية ومواد غذائية لجميع المهجرين القادمين بموجب هذه التذاكر بالإضافة لدخول وخروج الآلاف من السيارات العامة والخاصة القادمة والمغادرة إضافة لدخول الشاحنات والبرادات القادمة والمغادرة والمحملة بالبضائع المختلفة.

واضاف لصحيفة الثورة.. نقوم بتقديم جميع التسهيلات لجميع المواطنين القادمين وسلاسة الإجراءات لكل مواطن سوري يرغب بالعودة إلى الوطن عن طريق المعبر من خلال تأمين جميع الأجهزة والمعدات اللازمة من مكاتب وأجهزة وعناصر وغيرها.

فيما شهد معبر نصيب خلال العام الحالي حركة تصدير للخضار والفاكهة من مختلف الأصناف المنتجة محلياً، وحسب ما ذكره مركز الحجر النباتي داخل معبر نصيب الحدودي والمخصص للكشف على الإرساليات من الصادرات والواردات النباتية وتحليلها مخبرياً للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تم خلال شهر تموز الماضي الكشف على حوالي ٢٥٢٦٢ طناً من الإرساليات المصدر للخارج ونحو ١٨١٧ طناً من الإرساليات الواردة للقطر، بالإضافة للكشف على نحو ٤٤٣ طناً من الإرساليات العابرة من الدول العربية إلى لبنان.

أما بالنسبة لأعمال إعادة تأهيل وترميم الأبنية داخل مركز نصيب الحدودي وحسب معلومات الجهة المشرفة على عملية إعادة الترميم والتأهيل تضمنت المرحلة الأولى أعمال الترميم لصالات الجمارك والهجرة والجوازات والمداخل والخط الرئيسي ورمبات الدخول والخروج والمظلات وبلغت قيمة العقد نحو ٣٩٠ مليون ليرة، وتم الانتهاء من إعادة ترميم صالة أمانة الجمارك، بينما صالة الهجرة والجوازات وبالرغم من انتهاء معظم الأعمال من ترميم وإكساء وغيرها لم يتم استثمارها حتى تاريخه، كما تم الانتهاء من ترميم المسارب والمداخل الرئيسية والمظلات وسياج المعبر والمستودع المعدني والبوابات الرئيسية، بالإضافة لأعمال أخرى ما زال العمل قائماً بها حتى الآن.