أبراج الأحد 20 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٠/ ١٠: حيوي نشيط، حماسي، القسم الاول من حياته محكوم بالحياة، تجذبه قصص المعارك والرحلات، شديد الثقة بمواهبه، متزن نشيط، لا يحب هدر الوقت، ، زواج للبعض، نجاح مالي للبعض، تقدم سريع نحو هدفك، كشف اسرار وتنقلات وسفريات، الاوضاع تتحسن وخاصة بالتفاصيل الصغيرة، انضباط وحركة جديدة

الحمل: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية، تتكيف مع الاوضاع الجديدة، تبتعد عن المغامرة كليا، طباعك متقلبة تثير العدائية

الثور: نهار يحملك دراسة مشروع، تتكيف مع الاوضاع الجديدة، تقدم بعض التنازلات، تعقد امور، تزداد مسؤولياتك، جدول اعمال طويل، لقاءات سفريات طويلة، امر يطرأ وتكون في مكان طويل او مكان قصير

الجوزاء: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي إليه وأصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق وتكون ناطقا باسمهم، والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش امر مالي وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، تناقش وتتألف وخاصة أن القمر ببرج المال، الامور جيدة، تقوم بورشة تصليح، تكرر محاولة فشلت مؤخرا

السرطان: القمر ببرجك تستعيد السيطرة على زمام الامور، تبدو واضحا بخياراتك، تتلقى دعم، تسارع لانجاز اعمالك، لا تضيع وقتك الثمين، تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تنجح بدعوة من احد اشخاص تلاحق مشروع، تظهر بالأناقة، يلعب الوحي دور باستقطاب الفرص، بانتقال القمر لبرج المال امور مالية مشوقة او مبالغة، مغامرات مالية بطريقها اليك، تفرح بدعم وتكاتف مع قضيتك

الاسد: الامور فيها تعب، قضية عالقة، فكر قبل الاقدام على أمر خاص بك، انتبه لا تصطدم بأحد من الاعداء والاخصام، مرهف الحس، تطلب امنية قد لا تتحقق، كن حذر، تغيير تحلم فيه، فكر قبل الاقدام على اي امر، تظهر خلافات ومعاكسات تعشر بغضب لانعدام التفاهم، يوم صعب حاذر المشكلات القانونبة

العذراء: قد تسمع ما يطرق قلبك وتخفف عن نفسك، حظوظ وعلاقات صادقة، القمر يدعمك وتبدو سعيدا بلقاء من الماضي، احتمال دعوة لمناسبة او دعوة غداء، نهار للانفتاح تفتح امامك ابواب جديدة وتفرح بالنتائج المحققة

الميزان: نهار للعمل، اظهر بمظهر القوي والقادر لا تترك أحد يكتشف مخاوفك، تضطر للتعامل مع احد غريب عن محيطك او صعيد عملك، تترك الجدل ليوم اخر تحفظ واصمت اكثر من الكلام، لا تكشف اوراقك واعمل بعيدا عن العيون، اثبت جدارتك ومسؤولياتك، انت على صح والاخرين يحاولون صب الزيت على النار، انتبه فترة مشروع جديد

العقرب: مسائل تعقدت في السابق، تتقدم بطلب تلاقي تجاوب وشرح أفكار، لا تعلق اهمية على الماضي قد تعرف سفر مربح، تحول بعض المعلومات السرية او الشائعات الى نقاط تطالك وتأخذ قرار فيها، لا تتخذ قرارات بقضية عمل جديدة، لا تقلب الطاولة بسبب تسرعك انت تحكي هواتف مهمة ويزورك اصدقاء من مسافات بعيدة، تفرح بدعم جهة ما وتتعرف لوجوه جديدة لن تخيب آمالك

القوس: تخوض تجربة استثمارية، او تناقش مهمة قد يؤدي الامر الى شراكة مالية تنشأ عن مشروع جديد، تمويل او رسائل معينة لبعض المجموعات، تناقش تطورات وتستفيد من بعض الامور، تعود للماضي وتسترجع بعض الذكريات وتعطي دون حساب، تفتح أمامك ابواب الصداقة، تعمل تسوية خلاف قديم او صداقات جديدة

الجدي: القمر يعاكسك يحملك انذار، اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز، اضبط اعصابك، قد يرفض احدهم طلبا لك وهذا مؤسف، تتصرف بطريقة ذكية، تقلب الامور بالليل لمصلحتك، او تحمي سمعتك من التراجع، اجتياز امتحان صعب، فترة مشحونة بالتوتر

الدلو: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد يخفي سوء النية، مطلوب منك التروي اذا عرض عليك اي جديد، يوم استثنائي لمصلحتك، يحمل لك اليوم فريق عمل، تطلب مساعدة، يوم للمعاملات، ويلمع نجمك

الحوت: حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة، يوم جيد للمراهنة، تنهمك بادخال تعديلات على روتينك او على مظهرك، فترة جيدة للانطلاق بمشروع جديد