جونسون سيطلب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه سيوجه إليه في غضون اليوم رسالة رسمية بطلب إرجاء "بريكست".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع في الاتحاد الأوروبي، مساء السبت، أن جونسون وتوسك أجريا مكالمة هاتفية أبلغ فيها رئيس الوزراء البريطاني رئيس المجلس الأوروبي بأنه سيبعث له رسالة مناسبة حتى نهاية اليوم الجاري، سيطلب فيها رسميا تأجيل موعد انسحاب بريطانيا.

وقال المسؤول، حسب الوكالة: "على هذا الأساس سيبدأ توسك المشاورات مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الرد. وهذه العملية قد تستغرق عدة أيام".