وفد من كيان العدو الإسرائيلي في البحرين لبحث "حماية الملاحة" في الخليج

جهينة نيوز:

يشارك وفد يمثل كيان العدو الإسرائيلي، يوم الأحد، في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة "لحماية الملاحة" في الخليج، بحسبما كشفته "قناة 13" العبرية، مساء اليوم السبت.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الوفد سيكون ممثلا لخارجية الاحتلال الإسرائيلية، ومن غير الواضح من هي الشخصية التي سترأسه.

ويعد اجتماع المنامة استمرارا لمؤتمر العاصمة البولندية، وارسو المناهض لإيران، الذي عقد في فبراير الماضي، بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويعقد بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا، ومن المقرر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

والاثنين الماضي، نشر السفير البحريني في واشنطن، عبد الله آل خليفة، مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" قال فيه إن "التحالف يأتي في وقت حرج، إذ تسببت الهجمات الأخيرة على مسارات النقل البحري الرئيسية في الخليج، وخاصة في مضيق هرمز، بتقويض سلامة الملاحة وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".