الرئيس بوتين يجدد التأكيد على احترام وحدة سورية وسلامة أراضيها

السبت, 19 تشرين الأول 2019 الساعة 23:11 | سياسة, عالمي

الرئيس بوتين يجدد التأكيد على احترام وحدة سورية وسلامة أراضيها

جهينة نيوز:

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم التأكيد على احترام وحدة سورية وسلامة أراضيها.

وقال الكرملين في بيان أصدره اليوم إن الرئيس بوتين بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في شمال شرق سورية، مؤكدا أنه “لا يمكن التوصل إلى استقرار راسخ وطويل الأمد في سورية إلا على أساس احترام مبادئ وحدتها وسلامة أراضيها مع مراعاة مصالح جميع أطياف المجتمع السوري”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين نوها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من ميركل بأهمية دفع الحل السياسي في سورية كما بحثا الأوضاع في أوكرانيا وليبيا.


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