الحكومة اللبنانية نحو ميزانية خالية من ضرائب جديدة

السبت, 19 تشرين الأول 2019 الساعة 22:07 | سياسة, عربي

الحكومة اللبنانية نحو ميزانية خالية من ضرائب جديدة

جهينة نيوز:

وسط استمرار احتجاجات حاشدة في البلاد، أعلن وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن حكومة لبنان تبنت، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، ميزانية خالية من أي ضرائب جديدة.

وقال خليل، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في اللقاء مع الرئيس الحريري، تم التأكيد على إنجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة".


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