على نهج داعش ... عصابات الاحتلال التركي تحجز بيوت المدنيين السوريين في تل ابيض

جهينة نيوز:

بعد ان قام داعش بتهجير و قتل المسيحيين في العراق كتب قادة عصاباته على بيوت المسيحيين العراقيين عبارة (محجوز) في اشارة الى ان البيت تم حجزه من قبل احد قيادات داعش, و يتكرر هذا الأمر في منطقة تل ابيض و محيطها حيث تقوم عصابات الاحتلال التركي بحجز بيوت المدنيين السوريين بعد ان هجروا الاهالي من بيوتهم.

و تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر حجز بيوت المدنيين السوريين من قبل عصابات الاحتلال التركي التكفيرية, و يظهر في الصور حجز البيوت بإسم الجماعات الارهابية التكفيرية التي تقاتل ضمن صفوف جيش الاحتلال التركي.