اصابة العشرات في صدامات عنيفة بين محتجين والشرطة الإسبانية

جهينة نيوز:

أصيب نحو 200 شخص جراء صدامات عنيفة وقعت بين محتجين مناصرين لاستقلال إقليم كاتالونيا والشرطة الإسبانية في عدد من مناطق الإقليم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الإسبانية قولها إن “برشلونة تحولت لساحة معركة حيث أصيب 152 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون في أرجاء كاتالونيا”.

ويأتي تصاعد المواجهات بعد استمرار احتجاجات أنصار استقلال الإقليم لليوم الخامس على التوالي رفضا لإصدار المحكمة الاسبانية العليا أحكاما مشددة بالسجن بحق تسعة من القادة المطالبين بالانفصال بسبب إجرائهم استفتاء على استقلال الإقليم قبل سنتين على الرغم من حظره.

وحسب وزارة الداخلية الاسبانية تم اعتقال 83 شخصا بعد صدامات الليلة الماضية إضافة إلى 128 شخصا أعلنت السلطات اعتقالهم قبل مسيرات أمس.

وشارك نحو نصف مليون في تجمعات ومظاهرات في برشلونة أمس وهو التجمع الأكبر منذ صدور الأحكام القضائية التي دفعت عشرات الآلاف من أنصار الاستقلال للاحتجاج في شوارع الإقليم في شمال شرق إسبانيا وإعلان الإضراب العام في برشلونة.