مئات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول بريكست

جهينة نيوز:

تظاهر مئات الآلاف من البريطانيين اليوم في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت رويترز أن حشود المتظاهرين أغلقت مناطق واسعة من وسط لندن بينما وصل آخرون إلى مقر البرلمان حاملين لافتات تطالب بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال جيمس مكغوري مدير حملة (تصويت الشعب) التي تنظم المظاهرة “إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤءيدي الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد” معتبرا أن الاتفاق الجديد حول بريكست “لا يماثل ما تم التعهد به للشعب”.

وأقر مجلس العموم البريطاني اليوم تعديلاً يلزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ال31 من الشهر الجاري بينما سارع جونسون إلى رفضه مؤكدا أن خروج البلاد من الاتحاد سيتم في نهاية الشهر الجاري.