أسلوب رسالة ترامب المهينة إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

السبت, 19 تشرين الأول 2019 الساعة 20:17 | سياسة, عالمي

أسلوب رسالة ترامب المهينة إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

جهينة نيوز:

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية على الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام.

وفي تصريحات متلفزة قالت زاخاروفا: "أمامنا نموذج جديد من فن المراسلة، سيدخل بالتأكيد في المناهج المدرسية"، موضحة أن الحديث يدور عن مناهج في الدبلوماسية أو العلاقات الدولية. وتابعت: "ذاك هو أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية، أسلوب نظامها السياسي وأسلوب التعامل مع شركائها".

وفي رسالة تحذير مؤرخة في 9 من هذا الشهر، حث الرئيس الأمريكي أردوغان على التوصل إلى اتفاق مع قادة ميليشيا قسد (المدعومين من واشنطن) وفي ختام الرسالة، خاطب ترامب نظيره التركي بالعبارات التالية: "سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تقم بأشياء جيدة. لا تكن قاسيا. ولا تكن أحمق!".


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