خروج خط توتر كهرباء الطبقة-الأبواب من الخدمة بسبب عطل فني

جهينة نيوز:

تسبب عطل فني طارئ على خط توتر كهرباء 230 ك ف الواصل بين محطة الطبقة والأبواب في ريف الحسكة إلى فصل عام للتيار الكهربائي عن محافظة الحسكة.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة في تصريح لسانا أنه فور تحديد مكان العطل في ريف محافظة الرقة توجهت ورشات الصيانة إلى المكان لإصلاحه وإعادته إلى الخدمة مشيرا إلى أن الخط المذكور وضع في الخدمة وأصبح الخط الرئيسي الذي يغذي المحافظة بعد خروج خط توتر كهرباء مبروكة الحسكة الأساسي من الخدمة جراء تعرضه للقصف من قبل قوات العدوان التركي الأسبوع الماضي.

وأوضح العكلة أن الشركة تقوم حاليا باستجرار كميات قليلة من الطاقة الكهربائية المنتجة في محطة توليد السويدية بغية تزويد الخطوط الخدمية التي كانت مستثناة من التقنين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين فيما ستتم تغذية الأحياء في المدن فور اصلاح العطل الفني على خط توتر الطبقة -الأبواب.

ويعتبر خط توتر الطبقة- الأبواب وخط مبروكة- الحسكة المصدرين الأساسيين لتزويد محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي.