تبادل الاتهامات بين الدفاع التركية وميليشيا قسد المنحلة بانتهاك وقف إطلاق النار

السبت, 19 تشرين الأول 2019 الساعة 16:39 | سياسة, عالمي

تبادل الاتهامات بين الدفاع التركية وميليشيا قسد المنحلة بانتهاك وقف إطلاق النار

جهينة نيوز:

قالت وزارة الدفاع التركية إن ميليشيا قوات سورية الديمقراطية قسد المنحلة انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار في "المنطقة الأمنية" شمال سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجيش التركي يمتثل امتثالًا تامًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار، في حين أن أعضاء حزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع عن النفس التابعة للأكراد السوريين يشنون هجمات.

ووفقًا للجانب التركي شن الأكراد خلال الـ 36 ساعة الماضية 14 هجومًا.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة من قبل على تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.

واتهم الأكراد السوريون تركيا بانتهاك وقف إطلاق النار بينما نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المزاعم.

 


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