السيد حسن نصر الله يدعو جميع اللبنانيين خارج السلطة وداخلها تحمل المسؤولية أمام الواقع الخطير الذي يواجهه البلد

جهينة نيوز:

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له ببعلبك الجميع في لبنان خارج السلطة وداخلها تحمل المسؤولية أمام الواقع الخطير الذي يواجهه البلد.

وقال السيد حسن نصر الله: ان بعض القيادات السياسية تتصرف بموقع المتفرج على التل وتتخلى عن مسؤوليتها وتلقي التبعات على الآخر مشيرا الى ان الوضع المالي اليوم ليس وليد الساعة ولا السنة ولا العهد الجديد ولا الحكومة الحالية.

واوضح السيد نصر الله ان الوضع المالي اليوم هو نتيجة تراكم عشرات السنين وعلى الجميع تحمل المسؤولية

وقال السيد حسن من المعيب أن يتنصل أحد من المسؤولية ولا سيما من شارك في الحكم خلال السنوات الماضية واضاف لا يمكن لأحد حكم البلد لعشرات السنين أن يتخلى عن المسؤولية.

واوضح السيد نصر الله ان هناك أخطار حقيقية تواجه البلد أبرزها الإنهيار المالي والإقتصادي كما يحذر البعض، و الخطر الثاني هو الإنفجار الشعبي نتيجة الممارسات الخاطئة وفرض الضرائب على الفئات الفقيرة.

يتبع...