أردوغان يهدد بمواصلة العملية العسكرية في سوريا وبحزم في هذه الحالة!؟

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها في هذا الخصوص.

وجاء ذلك في كلمة لأردوغان، مساء أمس الجمعة، في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية في إسطنبول​​​، بحسب وكالة "الأناضول".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده أكثر من تصدى بفاعلية لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وكشف عن إبلاغه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزمه بدء عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا قبل ليلة واحدة من إطلاقها.

ولفت أردوغان إلى أن ردود الفعل الدولية على عملية "نبع السلام" التركية فى سوريا، كانت باهتة في أول يومين لأنه لم يكن متوقعا أن تحرز تركيا نجاحا، ولكن "عندما تبيّن أن تركيا ستستكمل العملية بنجاح تصاعدت ردود الفعل إلى مستوى يتجاوز حدود العقل والمنطق ورغم ذلك واصلنا العملية بحزم".

وتابع أردوغان قائلا: "مواقف بعض البلدان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا، تغيرت إثر وصول قواتنا إلى عمق 30 كيلومترا في منطقة العمليات خلال فترة قصيرة".

وشدد على أن "تركيا نفذت عملية نبع السلام بدقة وحرص قلّ نظيرهما في العالم من كافة الجوانب".