أبراج السبت 19 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٩/ ١٠: قنوع وصريح وعقلاني، مبالغ بحماية نفسه، لا يقبل النقد، غيور، لا ينساق وراء طيبته، يفاجئك بردات فعله ودهائه، سلبياته يبالغ بالتدخل وينسحب فجأة، شخص معبر يبرع بميادين متعددة، هو المصدر العاطفي للعائلة، ستكون تحت قانون العلاقات مع الاخرين، احتمال خلافات او انفصال للبعض، احتمال تاجيلات للبعض، فقدان مركز او مال، الاشهر القادمة تحل المشاكل التي كانت بالانتظار

الحمل: لا تعاند الظروف، حاول الابتسامة مع الوقائع، خاصة اذا كان لك علاقة بافراد عائلتك، حاول أن تتفهم متطلبات المجتمع دون عمل تعليقات، تعاطف وتناغم يضفي عليك الطاقة ويضاعف مشاعرك الرقيقة، الوقت الانسب للجلوس وبحث المواضيع الدقيقة

الثور: وتزداد طاقتك الفكرية، يزداد حدسك لتصل لبعض الحقائق الفكرية وكشف الاسرار، يوم ممتاز على صعيد اجتماعي، تمتن روابط الصداقة، تتلقى اتصالات كثيرة، سفر مناسب لك، حتى كلامك له وقع في اذهان الناس، للطلاب جيد للدراسة، حظ جيد بالسفريات القصيرة

الجوزاء: مدفوعات لازمة، يوم متوتر يحتاج الحذر لكن هناك فرص وتحسينات تعمل خير، تكون اداري بشكل جيد، تقوم باحتياجاتك والمصروف المالي، تطلعات وخطوات نحو الافضل، لا تبالغ لتأنيب الضمير، قصص تتعلق بالمصروف، فترة مشجعة للهدايا والمكاسب

السرطان: القمر ببرجك تزداد نشاطا وحماسة، حاول ان تتلافى اي تقصير، نجم بهذه الفترة تاثيرات فلكية جيدة حتى تنقذ جميع خططك وتجد حلا مشترك، لا مشكلة في تقديم بعض التنازلات، تعبر عن نفسك بالحركة والمحبة، تستعيد حماستك وعزيمتك وتبحث عن نصائح، تمتلك الطاقة الكافية لحسم امر عالق، طي صفحة من الماضي

الاسد: انتبه لصحتك لا تهمل العناية فيها، من الافضل الا تبادر باي خطوة هذه الايام، الوقت ليس لصالحك ابدا، لا تفكر بطريقة سلبية، انت بورشة ترميم وتأهيل او اعمال خفيفة، اترك الغير مهم لايام اخرى، تصرف بشكل هادئ وحذر لتمنع وقوع الخطر، كن منتبها

العذراء: مرن، تستعيد معنوياتك وحماستك، تتلقى جواب او نتيجة للتساؤلات تنتصر على خصمك، نهارك جيد يحمل لك نشاطات اجتماعية، يقترب الاصدقاء من اجوائك، تشعر بمحبتهم، تكثر الاحاديث والنقاشات توصل النقاشات المشتركة، تحصل على تعارف من الاصدقاء، تسمع اخبار جيدة، تتعرف على صديق جديد

الميزان: مطلوب منك ان تستمر بعملك وتجتهد اكثر خاصة لتطمىن خواطرك وتختفي هواجسك، فترة ايجابية جدا لا تضيع عليك الفرص، تشارك بحماسة وتستعيد معنوياتك، تترك انطباعاتك الحيوية مع الغرباء وتكون جاهزا لتحقيق انجاز باهر، تتعامل مع غرباء او اطباء، ظروف فيها استثمارات

العقرب: تحتاج للصحة والطاقة باجوائك المهنية وتقود فيها الامور بسرعة، يوم جيد يخطر على بالك، افكار جديدة تطورها معتقدات، احتمال السفر، تعمل على تطوير هوايتك التي تحبها، مقابلات مهمة على صعيد اوراق، تواصل مع مجتمع لا سيما تقوم برحلة عمل وتتحرك بفعالية وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة لكن كن واضحا بكلامك

القوس: امورك فيها مصالح مالية مشتركة، عودة لبعض الديون او ان مواقف تجرك الى عالم الذكريات، لا تغص فيها، لا تجعل هذه الامور الصغيرة تؤثر عليك ظروف تحكي فيها بامور مالية، حافظ على صحتك وخفف مصاريف، مشغول بامور مالية مشتركة مشتركة، تعدل جدول اعمالك وفواتير واستحقاقات، تراجع صحي لك او لغيرك

الجدي: تركز على الشراكة، يزداد ضغط الشركاء وانتقاداتهم لا ترد عليهم بشكل سلبي، حاول استيعاب مواقفهم اكثر، كن متوازنا اكثر، احذر المشاكل، الوقت ليس مثالي، حاول ان تتفاهم مع الشريك، تعاون بايجابية، تنشغل بحل مسالة عائلية طارئة، تتمالك أعصابك ولا تترك الغضب يسيطر عليك، كرر المحاولات الفاشلة سابقا

الدلو: ابتعد عن اي بداية جديدة، وحاول انهاء اعمالك وخاصة العمل المتراكم عندك، تزداد الطلبات عليك، نهارك غير منظم، احتمال الا تحصل عل. نتائج مرضية، لا تتساهل بالتأحيل في بعض اعمالك، اخلد للراحة وانتبه لغذائك وصحتك، حاذر من الاخصام والاعداء، انتبه ممن يصبون الزيت على النار، تلجأ للزملاء وطلب المساعدة انتبه وافتح الابواب لنفسك

الحوت: يوم جيد محظوظ، نشاط اجتماعي يملأ وقتك، يقترب الاحبة منك اكثر، واجبات كثيرة يطرحها عليك الاصدقاء، متلائم مع توجهاتك، الحظ موجود، اجواؤك فيها فرص ربح مادي، الوقت يساعدك لتجربة حظ، تزداد العواطغ صوتك مسموع عند الاحبة، للبعض خبر بخص الاولاد، لا تحاول حل الالغاز بدون وجود الاحبة، تلتقي بمن بعيد الدفء لحياتك، يوم للحب والرومنسية