الجعفري يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس نيكاراغوا سفيراً فوق العادة

جهينة نيوز:

قدم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا سفيراً فوق العادة غير مقيم للجمهورية العربية السورية.

ونقل السفير الجعفري للرئيس أورتيغا خلال لقائه في قصر الشعب بالعاصمة ماناغوا تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وتقديره لمواقف الرئيس أورتيغا وشعب نيكاراغوا الصديق على الصعيدين الثنائي والدولي معرباً عن تضامن سورية قيادة وشعباً مع نيكاراغوا في مواجهة المؤمرات الخارجية.

بدوره حمل الرئيس أورتيغا السفير الجعفري رسالة تضامن للرئيس الأسد والشعب السوري الصديق مشيراً إلى أن ما يواجهه البلدان هو عدو واحد ولكن بأشكال مختلفة مشدداً على حرصه على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين بما يخدم الشعبين الصديقين.

وفي كلمة له تلت تقديم أوراق اعتماد عدد من السفراء من بينهم السفير الجعفري أكد الرئيس أورتيغا أن نضال سورية أثمر عن نصر بات اليوم أقرب من أي وقت مضى منددا بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التدخلية والعدوانية ضد بلاده وغيرها من دول أمريكا اللاتينية.

وكان السفير الجعفري قدم قبل يوم من مراسم الاعتماد نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا بمقر وزارة الخارجية والتقى رئيس الجمعية الوطنية في نيكاراغوا غوستافو باراس غورتيس ورئيسة دائرة العلاقات الدولية البرلمانية جورجينا كيمانا أكوستا.