ماكرون: علمنا بالإنسحاب الامريكي من سوريا من تويتر و العدوان التركي حماقة

جهينة نيوز:

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، العدوان العسكري التركي على سوريا بالـ"حماقة" و أكد انه علم بأمر الانسحاب الامريكي من سوريا عبر تويتر و لم تبلغه واشنطن بالإنسحاب رغم ان بلاده تشارك بالتحالف الامريكي الغير شرعي.

وقال ماكرون في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل: "فوجئنا بانسحاب القوات الأمريكية وبالهجوم التركي".

وأكد أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية، مشيرا إلى أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم "داعش" من جديد.

وأضاف قائلا: "نقدر حرب تركيا على الإرهاب لكن ميليشيا قسد ليست إرهابية".

واعتبر ماكرون أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيم من الناتو والغرب، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط منطقة استراتيجية لأوروبا، وأنه "عليهم إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك".

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأسابيع المقبلة بخصوص ما حدث في سوريا.

وأفاد ماكرون، الذي تنشر بلاده قوات خاصة بشكل غير شرعي في سوريا في إطار التحالف الامريكي بأنه علم بالانسحاب الأمريكي من "تويتر"، حيث قال: "مثل الجميع، علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها".

وتابع قائلا: "اعتقدت أننا في حلف شمال الأطلسي وأن الولايات المتحدة وتركيا في حلف شمال الأطلسي".