جهينة نيوز:

استشهد 8 مدنيين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة.

و ذكرت مصادر محلية في رأس العين قولها إن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف مكثف ووحشي من قبل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين.

و في المدينة استهدفت قوات الاحتلال التركي محيط مشفى رأس العين , و ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة اخرى عبر استهدافها قافلة للنازحين الفارين من قصف قوات الاحتلال التركي, و ذكرت مصادر محلية ان عشرات الشهداء و الجرحى اثر استهداف قافلة تقل مدنيين فارين من رأس العين قد سقطوا بغارات الاحتلال التركي.