جهينة نيوز:

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعلن مهلة 72 ساعة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية.

-أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حكومته والأطراف السياسية في لبنان، 72 ساعة لوضح حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، لتهدئة الاحتجاجات التي بدأت، مساء الخميس.

وقال الحريري، في كلمة وجهها للشعب اللبناني، إنه يشعر بوجع اللبنانيين، معربًا عن دعمه لكافة التحركات السلمية للشعب اللبناني.

وأوضح في خطابه، إن " لبنان يمر بوضع صعب غير مسبوق في تاريخه "، مضيفا " الحديث عن وجود مخططات خارجية تستهدف الاستقرار في لبنان لا ينفي مشروعية وجع الناس وغضبهم " و تابع "هناك جهات داخلية سعيد بما يحدث في البلاد، و يريدون أن يجعلوا مني كبش محرقة للأزمة والغضب الشعبي وانفجار الوضع منذ أمس".