تحذيرات عربية واوروبية مهمة جراء التظاهرات الشعبية في لبنان

الجمعة, 18 تشرين الأول 2019 الساعة 19:02 | سياسة, عربي

تحذيرات عربية واوروبية مهمة جراء التظاهرات الشعبية في لبنان

جهينة نيوز:

حذرت دول عربية وغربية مواطنيها من السفر إلى لبنان ، وحثت الموجودين في البلد على ضرورة الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات .

و طالبت دولة قطر والبحرين والسعودية والامارات والكويت في بيانات متفرقة مواطنيها إلى التريث في السفر إلى لبنان في الوقت الراهن نظرا للتطورات التي يشهدها، وذلك حفاظا على سلامتهم.

و دعت الدول الخليجية مواطنيها لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات، والتواصل مع سفارات بلادهم في بيروت في الحالات الطارئة.

و في سياق متصل ، دعت العديد من الدول الاوروبية مثل المانيا والنرويج والدنمارك رعاياها إلى اتخاذ اقصى درجات الحذر نتيجة الازمة التي تمر بها لبنان، والبقاء على تواصل مع السفارات في بيروت.


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