لبنان: متظاهرون يهاجمون مكاتب عدد من النواب اللبنانيين

جهينة نيوز:

أفادت وسائل اعلام لبنانية بأن متظاهرين هاجموا مكاتب عدد من النواب اللبنانيين.

وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس ميشال عون طالب الحريري بعدم الاستقالة، لافتة إلى أن الجيش اللبناني دعا المتظاهرين لفتح الطريق أمام مطار بيروت.

فيما اكدت مصادر اخرى أن الحريري سيعلن استقالته مساء اليوم.

وتداولت معلومات تفيد باتجاه بعض الوزراء للاستقالة من الحكومة اللبنانية، في الوقت الذي قطع المتظاهرون الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، كما قطعوا الطرق في عدة مدن.

جاء ذلك على خلفية اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري واتسآب.