جعجع يطالب الحريري بالاستقالة.. وتيار المستقبل: لا يوجد توجه لديه لهذا الامر!

جهينة نيوز

قال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش لوكالة "سبوتنيك" إنه "حتى اللحظة لا يوجد أي توجه لدى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري للاستقالة".

وأشار إلى أن "الحريري يدرس الوضع لأن الاستقالة عمليا ستزيد الوضع تفاقما لأنه لا يوجد أي أفق لحكومة ثانية".

وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالة الحكومة على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ يوم أمس في مختلف أنحاء البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية احتجاجا على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن اللبناني، في ظل وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب في موازنة عام 2020، منها الضريبة على الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي ك"واتساب" و"ميسنجر" وغيرها.